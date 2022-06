Économie d’énergie toujours, la Ville de Liège espère, dès cette année, "récupérer" quelques milliers d’euros (au moins) grâce à une gestion plus rigoureuse du système de chauffage des bâtiments. Il s’agit notamment de chauffer les écoles "uniquement durant les heures scolaires". Comme l’indique en effet Roland Léonard, échevin des Travaux, le fait de chauffer les bâtiments scolaires et d’autres bâtiments communaux uniquement durant les heures de bureau se fait déjà (113 sont télégérés), "mais l’objectif est, dans un contexte d’économie d’énergie, de l’appliquer de manière plus stricte" ; avec des dérogations qui ne seront plus distribuées sans analyse rigoureuse doit-on comprendre.

En outre, il s’agira également de "diminuer la température du ralenti nocturne", soit cette température qui est maintenue après les activités de jour (souvent après 18 heures). Actuellement, la température est maintenue durant la soirée et la nuit à 15°, on passerait désormais à 14° pour l’ensemble des bâtiments télégérés puis non télégérés lors des relances de chauffe. L’impact de cette mesure est à l’heure actuelle difficile à estimer.