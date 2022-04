Panneaux de circulation sous le bras, Quentin le Bussy arrive au palais de justice de Liège. Par ce geste symbolique, le conseiller communal liégeois Vert Ardent veut attirer l’attention des pouvoirs publics, tant judiciaire que politique, sur l’augmentation des incivilités automobiles à Liège qui ne sont endiguées ni par des contrôles ni par des sanctions.

"Ce panneau a été arraché par une voiture, rue des Franchimontois, sur un trottoir traversant ayant pour but d’encourager et sécuriser la… circulation piétonne. Mais des cas comme celui-là, il y en a partout en ville", raconte-t-il. "Nous ne comptons plus le nombre d’interventions au conseil communal non seulement sur le parking sauvage, mais aussi sur le non-respect des zones 30 communales ou sur des rues cyclables où les cyclistes se savent en danger. Il y a un problème de culture en ce qui concerne la vitesse. Et si les automobilistes savent qu’ils ne risquent rien à rouler comme cela, il n’y a pas de raison que cela s’arrête."

Les élus Vert Ardent en ont donc assez de cette insécurité et ont donc ramené ce panneau arraché au palais de justice pour montrer leur ras-le-bol.

Trop de travail

C’est que selon ces élus, "L’absence persistante de contrôles de vitesse n’est pas exclusivement due à la passivité de la Ville de Liège, mais également à celle du parquet de police qui refuse, à notre connaissance, de voir déployés des radars sur le territoire communal. Tout ceci au motif, nous est-il revenu, que les chauffards les moins enclins à payer occasionneraient une surcharge de travail trop importante, ‘tant sont massifs à Liège les excès de vitesse"’…

Et Vert Ardent de réclamer plus d’opérations de sensibilisation et plus de contrôles. "Nous ne voulons pas plus de bleu dans les rues, mais mieux de bleu pour que les cyclistes et les piétons puissent circuler en toute sécurité" embraye Caroline Saal. "Entre juillet 2020 et septembre 2021, il y a eu… 1 P.-V. pour le dépassement d’un cycliste par une voiture dans une rue cyclable. Sur la même période, 9 automobilistes ont été verbalisés pour stationnement sur une piste cyclable."

Et Vert Ardent de regretter l’absence de réunions au niveau de la Ville de Liège au sujet de ce genre de problème. " Avec le Covid, il n’y a plus eu de réunion de la commission conseil de police depuis plus de deux ans. Cela fait long…"

Plus de 21 000 PV

Mis en cause, le parquet de Liège s’inscrit en faux par rapport aux déclarations de Vert Ardent.

"Dire que l’on ne flashe pas à Liège, c’est faux", s’insurge le procureur de division, Damien Leboutte. "Le Lidar et une voiture mobile sont opérationnels tous les jours. Ainsi en 2020, nous avons comptabilisé 11 259 P.-V. pour des excès de vitesse. Ils sont montés à 13 007 en 2021, soit plus de 35 par jour !"

Les chiffres sont tout aussi impressionnants à propos des stationnements sur des zones cyclables, sur des passages pour piétons et autres. "Là", continue le magistrat, "les services de police ont recensé 20 125 infractions en 2020 et 21 481 en 2021. Ce n’est pas rien et cela prouve que nous ne restons pas inactifs, loin de là".

J.-M. C.