Sans communions, mariages, événements de masse, ils devront avoir les reins solides.

Le secteur de la restauration est l’une des grandes victimes de la crise sanitaire actuelle. Restaurants, bars, cafés… tous devront avoir les reins solides pour survivre. Si la situation semble toujours floue, ils espèrent rouvrir le 8 juin prochain, avec certaines mesures. L’action S.O.S. assiettes vides, menée en début de semaine, montre bien la difficulté à laquelle le secteur est confronté.

À côté de cela, il y a les traiteurs, nombreux dans notre province. À l’arrêt le plus complet eux aussi, leur avenir semble encore plus incertain que celui d’un restaurateur classique. Leur grande question est de savoir quand pourront reprendre les événements de masse. Impactés en pleine saison de communions, mariages et autres événements importants, ils vont devoir se battre pour tenter de limiter les dégâts. "Notre haute saison commence en avril pour se terminer en août. Celle-ci s’annonçait très bonne. Dans mon cas, cela représente plus de la moitié de mon chiffre d’affaires. Mais les coûts fixes continuent. Mes congélateurs tournent, je dois payer les poubelles, etc." explique Patrick Simonis, le propriétaire de la Ferme des Beaux-Monts, à Charneux, qui possède une grande salle de banquets.

Un mariage peut sans trop de problèmes être fixé à une autre date, mais cela n’a pas que des avantages. "Je ne peux pas louer ma salle deux fois le même jour", souligne l’homme, fort de 27 ans d’expérience dans le domaine. "Heureusement que je suis rodé. Mais je pense à tous ces jeunes qui se lancent et qui avaient consenti d’importants investissements car ils pensaient savoir à quoi s’attendre pour la saison qui arrivait. C’est une situation pour les mettre à terre."

De son côté, le traiteur Goosse est très actif dans les événements de masse, tels que ceux du Standard de Liège ou encore le Grand Prix de Spa-Francorchamps. "Nous avons dû mettre tout le personnel au chômage. Nous n’avons pas de vision quant à l’avenir mais rien ne reprendra avec du public avant 2021 probablement", explique l’un des associés.

Pourtant, ces traiteurs se font remarquer par leur discrétion. "C’est une question de décence. Nous sommes capables de tenir plus longtemps et nous ne demandons pas de traitement de faveur." Et Patrick Simonis d’ajouter : "Nous soutenons malgré tout les restaurateurs."