Rail Le plan de transport de la SNCB est marqué par un renforcement global de l’offre à Liège.

Le nouveau plan de transport 2020-2023 de la SNCB a été présenté aux mandataires de la province de Liège. Opérationnel dès décembre, il définit l’ensemble des futurs horaires et relations ferroviaires ainsi que le nombre et le type de trains qui circuleront sur le réseau. Comme le souligne Ecolo, il est marqué par un renforcement global de l’offre ferroviaire en province de Liège.

Pour le député fédéral Nicolas Parent, "c’est une dynamique positive mais encore incomplète qui devra se renforcer pour mieux répondre aux besoins des habitants". Le plan en question est ambitieux puisque la SNCB prévoit en effet d’augmenter le nombre de ses trains de 4,7 % d’ici 2023, et ce au travers de fréquences accrues ou de trains plus matinaux ou plus tardifs.

Waremme mieux lotie

"Il y a plusieurs très bonnes nouvelles avec une meilleure offre sur les différents axes au départ de Liège et avec une attention pour les petites gares et les petites lignes". Et le député fédéral d’estimer que cela s’inscrit dans une forte croissance du nombre des voyageurs ces dernières années. "Waremme sera par exemple directement mieux connectée au bassin liégeois via la ligne S44 dès décembre 2021 mais l’offre en soirée pour aller à Liège ou en revenir sera également progressivement renforcée tant pour Waremme que Huy, Statte et Bas-Oha" explique Nicolas Parent.

Selon lui, ce plan de transport doit être considéré comme une étape. "Le Réseau express liégeois devra se complémenter dans les années à venir à travers l’ouverture de nouvelles gares. Il y a aujourd’hui des améliorations à ce niveau mais aussi des reculs en matière de desserte à Liers, Milmort et Herstal". Et d’épingler le manque de connexion directe de Liège à Aix-la-Chapelle.

D’autres avancées importantes sont à souligner :

•Une augmentation de la desserte d’Ans vers Bruxel