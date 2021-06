Honteux, irrespectueux, dégoûtant, écœurant, les riverains de la place Vivegnis à Liège n’ont sans doute pas assez de mots pour qualifier le spectacle qui s’offraient à eux, ce dimanche matin. Alors que d’ordinaire en effet, leur regard peut se porter sur les verdoyants coteaux de la Citadelle, le pied de ce site classé était, ce 6 juin, littéralement saccagé, jonché de déchets divers… La police de Liège nous l’a confirmé, une fête clandestine a été organisée, ce samedi soir et durant la nuit, non loin de la place Vivegnis. Ici, de l’autre côté de la nouvelle passerelle Léon Tchiniss, qui permet de relier le quartier aux Coteaux, ce sont plusieurs centaines de personnes, "peut-être 500", nous indique le porte-parole de la police liégeoise, qui se sont réunies pour faire la fête. Au-delà des nuisances sonores que ce rassemblement a engendrées, ce que dénoncent surtout les riverains, ce sont donc les déchets laissés sur place : poubelles, cannettes, cartons, etc... et même des excréments.

Mais que fait la police ? Comme nous le confirme le porte-parole, "nous avons bien été informés de ce rassemblement et un officier de garde est venu, mais vu le nombre de personnes, l’alcool et l’agressivité des participants [NDLR : de tags anti-police ont été constatés], la patrouille a jugé préférable de ne pas aller à l’affrontement". L’objectif étant de ne pas créer de problème supplémentaire. Pas d’impunité nous assure-t-on encore toutefois, "une enquête est en cours, nous allons utiliser nos images pour identifier les personnes présentes. Un constat a été dressé, il y aura des PV". Il faut donc s’attendre à des arrestations dans les jours à venir…