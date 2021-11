Ce mardi, plusieurs personnes se sont présentées à la police de la zone Beyne-Fléron-Soumagne afin de signaler avoir reçu un e-mail pour le moins interpellant... Les destinataires se voyaient ainsi convoqués, devant le tribunal, à la suite d'une saisie informatique et poursuivis pour des infractions qualifiées de pédopornographie, pédophilie, exhibitionnisme, cyber pornographie et trafic sexuel. Rien que ça!

L'envoi précisait, en outre, que ces personnes, ayant été ciblées sur Internet, encouraient une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 86 000 € d'amende! Et afin d'appuyer les propos, c'est le nom de Catherine De Bolle, commissaire générale de la police fédérale, qui était apposé au bas de la convocation. Menacés de faire l'objet d'une arrestation immédiate et d'être fichés comme délinquants sexuels, les destinataires avaient 72 heures pour prendre contact par mail... Certes inquiétant mais trop gros pour être vrai tout de même... D'où les plaintes qui ont été déposées ce jour en région liégeoise.

Si cette pratique n'est pas toute récente et bien que les forces de l'ordre ont déjà communiqué sur le sujet pour avertir la population qu'il s'agit d'un e-mail frauduleux, il est bon de mettre à nouveau en garde les citoyens qui recevraient ce genre de courrier électronique en les invitant à ne surtout pas y donner suite.