La décision a donc été confirmée par un arrêté du Gouverneur de la Province de Liège : l'accès au plateau des Hautes Fagnes sera bien interdit ces samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021. Raison : éviter l'afflux de promeneurs comme durant les vacances de Noël ; pour rappel, des kilomètres de files de véhicules stationnés avaient même empêché l'intervention d'une ambulance. Les autorités évoquent également un problème de préservation de la faune et de la flore, sans oublier les règles liées à la crise sanitaire bien sûr.

Ce week-end toutefois, la météo sera idéale pour une promenade dans la neige, le soleil devant être au rendez-vous alors que les températures annoncées sont négatives. Alors que faire ?

L'Agence de tourisme des Cantons de l'Est propose ses alternatives...

"Plutôt que "Hautes Fagnes“, pensez dès lors "Eifel belge“... et rendez-vous dans les autres coins enneigés de la région, tout aussi féériques.", annonce l'agence.

Pour diriger les promeneurs, l'agence rappelle l'existence de ce planificateur d’itinéraires "Go Ostbelgien" qui permet de déterminer les parcours de promenades. Plus d’infos sur: https://www.ostbelgien.eu/.../planificateur-de-randonnees...

De nombreuses randonnées sont également référencées sur le site de l'agence, ostbelgien.eu.

Avec les dernières chutes de neige, l'intégralité des cantons (11 communes de La Calamine à Burg-Reuland) est couverte d'un manteau neigeux.

Pour rappel encore, la fermeture s'applique à la route des Fagnes N68 de Belle-Croix jusqu'à la jonction de Xhoffraix, à la N676 entre Sourbroudt et Mont-Rigi et à la Monschauer Straße N67 entre Eupen et Mützenich - elle sera en place de 8h à 17h.

En outre, il est toujours interdit de camper le long des routes et des chemins. Les navetteurs qui doivent traverser les Hautes Fagnes en voiture le week-end pour des raisons professionnelles peuvent demander un laissez-passer à leur mairie. Les utilisateurs de mobil-homes sont priés d'utiliser les parkings officiels de Malmedy, Baugnez, Sourbrodt et de St.Vith. La décision permettra d’éviter des ennuis de circulation.