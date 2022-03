Liège Une mesure provisoire avait été décrétée à la suite des inondations de juillet mais…

À la suite des inondations de juillet 2021, un axe majeur de la mobilité dans l’agglomération liégeoise était devenu impraticable : le tunnel de Cointe (A 602), qui avait été totalement inondé en rive droite de la Meuse.

Par conséquent, le report du trafic de transit fut particulièrement lourd sur des routes liégeoises qui avaient par ailleurs souffert elles aussi des inondations (ce sont entre 70 000 et 90 000 véhicules qui empruntent chaque jour la liaison autoroutière). C’est la raison pour laquelle une mesure provisoire visant l’interdiction du transit des poids lourds, de plus de 7,5 tonnes, sur les quais de Liège, avait été décrétée.

Aujourd’hui, si la vitesse est toujours limitée à 50 km/h dans le tunnel de Cointe, ce dernier est toutefois bien rouvert à la circulation, depuis plusieurs mois déjà.

La conseillère communale et cheffe de groupe MR pour Liège, Diana Nikolic, a dès lors interrogé ce lundi soir les autorités communales… qui avaient déjà manifesté à l’époque leur désir de rendre permanente cette mesure. Et la conseillère libérale de rappeler qui plus est qu’un objectif prioritaire de la task force mobilité était la réduction des nuisances diverses (sonores, pollution,…) sur le territoire de la ville de Liège.

La question est dès lors :