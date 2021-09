Monji, 49 ans, a écopé d’une peine de 150 heures de travail, un mois de prison et une amende de 800 euros devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des coups prémédités, avoir porté une arme et de se trouver en séjour illégal sur le territoire. En réalité, l’homme a porté un coup avec un objet piquant et tranchant à l’ancien compagnon de son actuelle compagne. Un conflit est né parce que la victime aurait porté des coups à la fille de sa compagne.

"Il l’a frappée", a indiqué Monji lors de son premier passage devant les juges. "Il lui a mis des coups de fourchette parce qu’elle refusait de manger". Le 3 décembre 2020, Monji a décidé de se rendre au domicile de l’ex, accompagné du fils de sa compagne, un adolescent qui connaissait l’adresse de la future victime. Monji a été enregistré alors qu’il disait à la victime qu’il allait "l’achever !" Monji a déclaré qu’il avait été fort énervé après avoir découvert l’état de la jeune fille. "Elle a eu le bras presque cassé. Elle avait des blessures à la fourchette et était remplie de bleus". Il a donc décidé d’avoir, d’après ses dires, une "discussion" avec l’autre protagoniste. La victime a appelé la police. L’agression a été entièrement enregistrée. "Je suis allé chez lui pour discuter avec lui. On a échangé des coups de poing. Il m’a dit que ce n’était même pas ma fille. J’ai été pris de panique. Il est venu vers moi. Je montais dans la voiture pour partir".

Le tribunal a relevé que les traces de sang ont été retrouvées uniquement dans l’entrée du domicile.