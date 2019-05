L'homme aurait refusé une relation homosexuelle avec son hôte

Dans la nuit de vendredi à samedi, des passants qui circulaient dans une rue de Seraing ont été interpellés par un homme en détresse.

Les secours ont été appelés et l’homme a été pris en charge et transportés à l’hôpital du Bois de l’Abbaye, tout proche. Là, les médecins ont estimé que ses jours étaient en danger.

Brièvement interrogé, l’homme d’une quarantaine d’années a expliqué avoir été agressé par la personne qui l’hébergeait. En fait, le quadragénaire n’a pas de logement fixe et a été recueilli par un “bon samaritain” qui aurait fini par lui proposer une relation sexuelle.

Le quadragénaire a refusé et le ton est alors monté entre les deux hommes. Lors de la dispute, l’hôte, un individu de 71 ans a saisi un couteau et a frappé son rival de plusieurs coups, le touchant dans le thorax et dans le bras.

La victime est alors parvenue à s’enfuir avec la suite que l’on connaît.

Les policiers se sont immédiatement rendus au domicile du suspect, déjà bien connu des autorités judiciaires. En 2009, il avait été condamné à 4 ans de prison pour une tentative de meurtre dans des circonstances similaires. Sous influence de l’alcool, l’homme n’a pu être entendu. Le dossier a été mis à l’instruction, avec demande de mandat d’arrêt. Une expertise psychiatrique pourrait également être demandée.