Suite mais pas fin dans l'affaire polémique de la régie foncière hutoise. Aujourd'hui, le MR demande la démission de deux administratrices Écolo... et des excuses publiques.

Pour rappel en effet, début avril, mandatée par son Conseil d’Administration, la régie foncière de Huy a signé un contrat de location d'une surface située rue du Pont et ce, suite à une candidature spontanée d’un couple de Wanzois. Ces derniers présentaient selon la présidente de la Régie Foncière, Magali Dock, “un projet commercial viable, novateur et apportant une plus-value pour le centre-ville de Huy”. Mais voilà un autre candidat s’était manifesté après la décision du CA. Trop tard et de toute manière inutile puisque l’homme ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un tel bail (une location-tremplin), puisqu’il possède déjà un commerce sur le territoire communal.

Et c’est ici que les choses se corsent. En effet, deux administratrices Ecolos ont publiquement contesté avoir donné leur accord lors du vote qui autorisait la Régie Foncière à signer le contrat de location. Une version contredite par d’autres administrateurs. “C’est tellement évident” nous dit d’ailleurs l’un d’eux “que les débats ont été enregistrés par un des administrateurs présents qui, blessé à la main, ne pouvait prendre des notes.”

Aujourd'hui, le MR demande donc des sanctions... Il l'a fait savoir via un communiqué de presse :

"Le bureau du MR de Huy a décidé de demander la démission d’Anabelle Rahhal et de Delphine Bruyère tant au conseil d’administration de la régie foncière qu’au conseil communal. Le bureau du MR réclame aussi que ces dernières présentent de véritables excuses à l’administration et plus particulièrement à l’ancienne directrice de la Régie mais également à l’ensemble des administrateurs de la Régie foncière ainsi qu’aux mandataires communaux et plus largement aux citoyens de Huy.

Cette décision du bureau du MR intervient suite aux déclarations mensongères, aux propos calomnieux proférés en conseil communal à propos de la Régie foncière hutoise et à l’absence de véritables excuses lors du dernier Conseil communal.

La confiance est rompue …dans toutes les assemblées !

Si leur démission est demandée, tant au conseil d’administration de la régie qu’au conseil communal, c’est parce qu’elles ont nié avoir participé à un vote au conseil d’administration de la Régie alors qu’elles ont bien participé à ce vote, qu’elles ont ensuite refusé de voter le PV relatif à la séance précitée et que ce comportement insistant a apporté le chaos au sein de conseil d’administration. Le mensonge doit être banni de la politique !

Quant à Delphine Bruyère, en séance publique du conseil communal, elle a accusé la directrice de la Régie d’avoir manœuvré afin que l’on ne puisse pas entendre ces propos lors du conseil d’administration précité. La calomnie et la diffamation n’ont pas de place en politique !

Le groupe Ecolo a franchi une ligne rouge. Un groupe a bafoué nos valeurs démocratiques. Des hommes et des femmes ont manqué de discernement.

Cela ne peut rester sans conséquence !".