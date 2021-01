Le front commun syndical a décidé de suspendre le préavis de grève qui avait été déposé à la mi-décembre à la police fédérale de Liège, indique mercredi la CGSP Admi à l'issue d'une réunion de négociation. Les doléances des syndicats concernaient plus particulièrement la police des cours et tribunaux émargeant à la Direction de la sécurisation (DAB) de Liège. Des avancées ont en effet pu être enregistrées lors des discussions. Le mécontentement de la CGSP, de la CSC-SP, du SLFP-Police et du SNPS portait sur l'installation "dans des locaux corrects" de ce service. Le front commun dénonçait l'absence de perspective, à très court terme, quant à son hébergement.

Les bâtiments qui étaient occupés à Lantin ont été évacués et fermés, eu égard à de graves problèmes d'hygiène et de sécurité, tandis que les bâtiments promis à Herstal ne sont pas opérationnels et ne le seront pas avant des mois (voire des années), dénonçait le front commun. Le personnel "squatte" dès lors quelques bureaux, des locaux mis à disposition à l'ancien Palais de Justice de Liège et qui sont exigus et ne respectent pas les normes en termes de bien-être au travail et de sécurité.

Une solution à très court terme a cependant pu être dégagée mercredi lors d'un comité de négociation des services de police, explique Eddy Quaino, permanent CGSP Police. Les différents services de police concernés pourront ainsi emménager d'ici un à trois mois maximum dans de nouveaux locaux, situés dans les anciens bâtiments du tribunal de police de Liège.

Les syndicats ont également interpellé le cabinet du secrétaire d'Etat à la Régie aux bâtiments Mathieu Michel sur les lenteurs du Masterplan de la police fédérale de Liège à Vottem, dont le but est d'accueillir sur un même site plusieurs services de police. La deuxième phase tarde en effet à être lancée, plus d'un an après la fin de la première.

Là aussi des avancées sont en vue. L'avis final de l'inspecteur des finances devrait en effet intervenir très prochainement et le dossier passera ensuite devant le conseil des ministres.

Vu les progrès enregistrés mercredi, le front commun a décidé de suspendre son préavis de grève mais pas de le retirer, souligne Eddy Quaino. Les syndicats attendent désormais des actes de la part des autorités.