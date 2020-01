Inscriptions ouvertes pour septembre 2020...

Ce vendredi 24 janvier 2020, la Maison Provinciale de la Formation accueillait les Cadettes et les Cadets de l’Ecole Provinciale du Feu pour une cérémonie de remise des brevets. Issus de la cuvée 2017-2019, ils étaient 18 à recevoir leur brevet.

"Depuis 2016, les jeunes qui intègrent l’Ecole des Cadets entament la nouvelle mouture de la formation, revue suite à la réforme de la sécurité civile. Celle-ci se déroule sur deux années, et délivre, entre autres, un brevet reconnu et assimilé au brevet "B01" de la formation sapeurpompier, à savoir l’équivalent de plus de la moitié du cursus. L’objectif de cette réforme vise à améliorer le recrutement et à répondre aux mieux aux besoins des zones de secours", indique-t-on à la Province de Liège.

Concrètement, la formation se veut plus exigeante. "Dispensée par l’Ecole provinciale, elle ne relève plus uniquement de l’initiation de base à la prévention de l’incendie et aux gestes qui sauvent. Il s’agit d’une réelle formation professionnalisante et sa réussite mène aujourd’hui à de véritables débouchés au sein des zones de secours", précise-t-on encore à la Province.

En septembre 2019, ils sont toutefois encore 107 candidats à avoir intégré l'école... ils sont toujours plus nombreux. Par ailleurs, sur les 40 lauréats brevetés en 2018, 17 d’entre eux ont incorporés une Zone de secours. Ce représente tout de même 42.5% se réjouit-on du côté des autorités provinciales. "A travers la création de notre Ecole des Cadets, la Province de Liège a toujours eu la volonté de soutenir les communes et les zones de secours", précise Muriel Brodure-Willain, Députée provinciale de l’Enseignement et de la Formation, "Nous les aidons notamment à trouver des solutions pour recruter des pompiers. Le développement des différents sites de formation comme la Maison Provinciale de la Formation à Seraing, ou le centre de formation pratique à Amay démontre également la volonté de la Province de Liège d’offrir des formations adaptées à la réalité de terrain".

Précisons que les représentants s'invitent dans les différentes zones de la province pour une présentation, dès ce mois de février. (Le 5 février à Eupen, le 12 février à Waremme, le 19 février à Liège, le 4 mars à Huy, le 11 mars à Limbourg, le 18 mars à Aywaille et le 25 mars à Eupen)

Les inscriptions pour la rentrée académique de 2020 seront ouvertes du 9 mars au 13 avril 2020. Les dossiers seront disponibles sur le site internet :

www.provincedeliege.be/ecoledescadets.