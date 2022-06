Trooz D’ici quelques jours, le SPW entamera des forages au niveau des murs de berges.

Nous annoncions un vaste (et très attendu) chantier à Trooz, au niveau du pont de Prayon précisément, dès le mois d’août… mais c’est dans quelques jours déjà que les hommes du Service public de Wallonie s’activeront autour de l’ouvrage d’art.

Le pont qui enjambe la Vesdre, sur la Nationale 61 doit en effet être intégralement remplacé à la suite des terribles inondations de juillet 2021. Et si on évoquait au départ un coût de 1,8 million d’euros ainsi qu’un chantier s’étalant sur 90 jours ouvrables, les dernières analyses réalisées par l’entreprise en charge du chantier font état de travaux plus conséquents… et d’un montant également plus important. Ce mardi 7 juin, le SPW nous a en effet confirmé que le chantier, réalisé en trois phases, débuterait d’ici quelques jours… et durera une petite année. En outre, en cumulant le coût de ce nouveau pont aux travaux qui seront réalisés sur la Nationale 61 dès le mois de septembre (lire ci-dessous), ces chantiers post-inondations représentent pour le SPW, à Trooz, un investissement de 5 millions d’euros.

Un pont sans pile

C’est en 1951 que le pont de Prayon était inauguré… s’il était conçu pour durer plus longtemps, les inondations coïncidant à son 70e anniversaire lui auront été fatales. Pour rappel en effet, peu de temps après la catastrophe, il a fallu démolir la moitié du pont, une pile de ce dernier ayant été arrachée par les eaux. Le chantier qui va débuter poursuit donc un objectif clair : remplacer ce qui reste du pont par un ouvrage sans la moindre pile dans l’eau.

"Les inondations de juillet dernier nous auront appris trois enseignements ; le premier est que, désormais, il faut éviter les ponts avec pile dans l’eau", détaille Étienne Willame, directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures. Conséquence de ce premier précepte, les fondations des culées doivent également s’adapter, "avec des fondations plus profondes", précise encore le directeur du SPW. Dernier enseignement : les garde-corps doivent être adaptés pour garantir un écoulement optimal des eaux.