Inondations La passerelle piétonne et les berges ont subi des dégâts lors des inondations.

Ce samedi 18 septembre 2021 était la date retenue pour inaugurer le nouveau pont-passerelle de Tilff… afin de coïncider avec la semaine de la mobilité. Mais deux mois après les inondations de juillet et près de trois mois après l’ouverture du pont à la circulation automobile, le constat est sans appel : la passerelle cyclo-pédestre n’est pas prête. Comme bien d’autres ouvrages d’art situés dans les vallées de l’Ourthe et de la Vesdre en effet, celle de Tilff a pris l’eau lors des inondations. On nous précise chez Infrabel, à la manœuvre avec le SPW Wallonie, qu’un mois de retard a été enregistré.