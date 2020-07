Ce mardi après-midi se tiendra une réunion avec les autorités de la ville de Herstal. A l'issue de celle-ci seront communiquées les zones précises où le port du masque sera obligatoire dans la commune.

La Ville indique d'ores et déjà que la mesure concernera principalement la place Jean Jaurès et l'hyper centre, les places Licourt et Gilles Gérard, et le complexe commercial Basse-Campagne.

Toute surface commerciale (grande et moyenne) dotée d'un parking propre ou partagé devrait également être concernée par la mesure.

La commune insiste sur le fait que ces mesures préventives participent à l'effort collectif visant à lutter contre la propagation du virus.