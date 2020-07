Après des mesures déjà imposées pour réduire la propagation de l'épidémie, le bourgmestre de Wanze a pris des dispositions complémentaires afin d'étendre l'obligation du port du masque aux zones les plus fortement fréquentées, à savoir notamment le centre de Wanze, les abords des échoppes ambulants et les parkings.



Ainsi, cès ce lundi 3 août, en complément des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 imposées par les autorités fédérales, toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu :

Sur la voie publique dans la zone « masque obligatoire » comprenant les rues et places suivantes : chaussée de Wavre dans sa portion située entre le carrefour avec la rue Hubert Parent et le carrefour avec la chaussée de Tirlemont, rue Hubert Parent, chaussée de Tirlemont dans sa portion située entre le carrefour avec la rue de l’Abbaye (rond-point Val-Notre-Dame) et la limite communale avec la Ville de Huy (Statte), Thier Belle-Vue, rue des Œillets, rue des Murmures, rue de la Lanterne, rue de l’Aurore, allée du Vicinal, rue A. Galand, rue L. Charlier dans sa portion entre la N643 et le carrefour avec la rue A. Galand, rue A. Dignef, rue des Wallons, rue de la Bergère, rue A. Tulliez, rue Gosuin, rue J. Wauters, rue O. Lelarge, rue D. Bolly, rue Ch. Moncousin, rue N. Honlet, place Faniel, rue P. Jaspart, rue Delaude, rue L. Delloye, rue G. Smal, rue des Coquelicots, allée des Balsamines, rue J. Delhalle, rue Vieille Hesbaye, rue Val de Mehaigne, rue de Leumont dans sa portion entre la chaussée de Tirlemont et la rue Géo Warzée, rue Géo Warzée ;

Pour effectuer des achats auprès de commerces ambulants installés en quelque lieu du territoire de la commune, y compris sur propriété privée ;

Pour effectuer des achats auprès d’établissements fixes disposant de comptoir de consommations à emporter ;

Dans les files d’attente, sur l’entièreté du territoire de la commune ;

Sur les parkings privés et publics, propres ou partagés de toutes surfaces commerciales, infrastructures sportives ou bâtiments accessibles au public.

"Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé", précise la commune de Wanze.

Par ailleurs, les ouvriers travaillant sur la voie publique peuvent également porter un écran facial en lieu et place d’un masque ou d’une alternative en tissu. "Ils devront toutefois veiller à respecter, dans la mesure du possible, une distance d’1,5 mètres entre eux et avec les autres personnes".

L’obligation de se couvrir la bouche et le nez ne s’applique pas: