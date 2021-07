Longtemps resté fermé en raison de la pandémie de Covid-19, le centre culturel de Seraing a envie de revoir du public dans ses infrastructures. Et le public, aussi, a besoin de retrouver des occasions de se détendre… Cela tombe bien puisque ce week-end, le centre culturel vous ouvre ses portes !

Au programme ? Concert, spectacle, visites guidées ou encore atelier créatif. Bref, un peu de tout histoire que vous puissiez en profiter tant en famille qu'entre amis…

Les deux jours dès 13 h 30, et jusqu’à 17 h 30, des visites guidées de l'expo photos "Ruralités et (agri)cultures" vous seront proposées. L'occasion de découvrir en images comment l'on vit auprès de la terre à travers le monde. Librement, vous pourrez également admirer l'exposition des "Femmes souriantes de Seraing", ces habitantes du quartier qui exposent des œuvres qu'elles ont réalisées durant le confinement.

Autre visite guidée, selon le même horaire, cette fois à la découverte de l'envers du décor… Les techniciens du centre culturel vous plongeront dans l'univers de la technique, peu visible mais ô combien indispensable…

De plus, à 13 h 30, parent et enfant auront l'occasion de confectionner leurs propres poupées-tracas, ou poupées anti-soucis, selon la légende traditionnelle originaire du Guatemala.

Le samedi, dès 19 h, le centre culturel vibrera au rythme du disco avec The Hot Stuff Experience, ce groupe qui, comme son nom l'indique, reprend les tubes de Donna Summer.

Et parce que le centre culturel sérésien aime aussi recevoir les plus jeunes, un pestacle leur est proposé le dimanche, à 16 h. "Biscotte et Brioche, le tour du monde" est un spectacle théâtro-musical pour aventuriers gourmands (dès 3 ans) qui les fera voyager...

En fonction de la météo, le concert et le spectacle pourraient se dérouler à l'extérieur.

A noter que toutes ces activités sont accessibles gratuitement mais il convient de réserver au 04/337 54 54.