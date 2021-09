Les Résidences-Ateliers Vivegnis International (RAVI), pôle artistique dans le quartier Saint-Léonard à Liège, soutiennent la création actuelle dans le domaine des Arts plastiques.

Défini en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le projet RAVI associe des logements en appartement et des ateliers d’artistes aménagés dans un ancien bâtiment industriel réaffecté à cette fin. Les artistes bénéficient en outre d’une bourse, d’outils de diffusion de leur travail et de l’appui d’une personne-ressource qui veille au bon déroulement des résidences, oriente les professionnels du secteur et propose des rencontres avec d’autres créateurs.

Les artistes séjournent aux RAVI pour une période de trois mois, au terme de laquelle sont organisées des portes ouvertes, des ateliers afin de présenter leurs travaux.

Les ateliers seront accessibles ce vendredi 24 septembre de 18 à 21h, ce samedi 25 et dimanche 26 de 14 à 18h, au 36 place Vivegnis à Liège.

Durant ces deux jours, vous pourrez découvrir le travail des artistes Michaël Dans (Belgique), Hagen Verleger (Allemagne) et Pauline François (France).



Aussi l'Espace 251 Nord



C’est dans cet esprit de développement du pôle artistique Saint-Léonard et d’échanges de talents dans un quartier recensant près de 200 artistes et associations culturelles, que l’Espace 251 Nord ouvrira également ses portes ce week-end.

Il y présentera le travail de Yann Freichels (Belgique), en résidence d’octobre 2020 à octobre 2021 à « E2N Atelier-Résidence Haecht » et dans le cadre de « Elements 2021 », porté par la Fondation Maastricht Capitale Européenne de la Culture 2018.

Vous pourrez vous y rendre ce vendredi 24 septembre de 14 à 21h et samedi 25 de 14 à 18h, au 251 rue Vivegnis à Liège.

L’entrée est libre et accessible à tout le monde.

Pour plus d’informations: http://www.ravi-liege.eu/.