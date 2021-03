A Grâce-Hollogne, il n'y a pas qu'une piscine qui enchaîne les déboires... Juste à côté, les citoyens peuvent profiter d'un bel espace boisé comprenant des terrains (football/tennis), une agora space pour la pratique de sports de ballon et même une aire de barbecue. Et ce n'est pas tout puisque, il y a peu, le parc Forsvache a été agrémenté de modules de fitness! On y retrouve par exemple de quoi faire des abdominaux, des pompes, des tractions sur deux barres ou encore des marches pour le step, des anneaux et même un pont de singe. De quoi s'entraîner tout en prenant l'air!

Chaque module comporte des explications afin que les exercices soient réalisés correctement et il est même possible de scanner un QR-code pour télécharger une application de coaching.

Cette installation est le fruit d'une collaboration entre les services de cohésion sociale et culture-jeunesse de la commune de Grâce-Hollogne, l'ASBL CRECCIDE et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La démarche visait à "répondre aux besoins évolutifs des jeunes Grâcieux-Hollognois. Cet espace de fitness est appelé à évoluer progressivement, au gré des demandes qui nous parviendront", précise-t-on au service culture-jeunesse de la commune de Grâce-Hollogne.

Les utilisateurs, jeunes ou moins jeunes, sont d'ailleurs invités à faire part de leurs idées ou suggestions pour améliorer l'espace en adressant un e-mail à jessica.baillien@grace-hollogne.be.