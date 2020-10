Mardi soir, le Conseil communal de Fléron a examiné et approuvé la proposition du collège de voter le règlement taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers pour 2021.

Sur base des montants des cotisations et tarifs pratiqués par l’Intercommunale Intradel qui ont augmenté de 1,4 %, le coût des enlèvements a été revu légèrement à la hausse.

Cette augmentation représente une majoration annuelle de 1,60 € pour un isolé et de 5 € pour un ménage de 5 personnes (et plus). Ainsi pour 2021, la taxe forfaitaire sera de 80 € pour un isolé et oscillera entre 115 et 162 € pour des ménages allant de 2 à plus de 5 personnes.

Pour rappel, chaque ménage fléronnais a droit, pour ce montant, à 12 levées pour le conteneur de déchets ménagers bruts et 36 levées pour le conteneur de déchets organiques par an.

La taxe proportionnelle est inchangée et sera de 1 € par levée supplémentaire et de 0,06 € par kg de déchets organiques au-delà du service minimum de la taxe forfaitaire. Il en coûtera 0,30 € par kg de déchets ménagers au-delà du service minimum (40 kg au-delà) et 0,75 € par kg de déchets ménagers au-delà du service minimum augmenté de 40 kg/hab avec un maximum de 4 personnes prises en compte.

Il est également utile de rappeler que la partie forfaitaire comprend : l’accès au réseau des bulles à verre et aux recyparcs, la collecte des PMC et des papiers-cartons toutes les 2 semaines ; la collecte des sacs transparents toutes les 8 semaines ; la mise à disposition des conteneurs conformes et d’un rouleau de vingt sacs PMC et enfin la collecte hebdomadaire des déchets ménagers en conteneurs à puce ou sacs conformes.