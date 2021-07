Les parents le savent, le mois de septembre rime avec dépenses scolaires qui, parfois, peuvent se révéler importantes pour certaines familles.

À l’ère de la solidarité… et du recyclage, il semble important de saisir cette opportunité de donner une seconde utilité à un matériel encore en très bon état et dont vous n’avez plus usage.

C’est en tout cas ce que l’on pense à la commune de Wanze qui a lancé son opération Schoolbox. Elle recherche ainsi de quoi écrire et dessiner : des crayons, des fluos, des bics, des taille-crayons, des lattes, des gommes… Mais également des paires de ciseaux, des compas, des cahiers, des calculatrices, des plumiers, des cartables, des boites à tartines, des tenues de gym… pour les enfants de 3 à 18 ans. La collecte s’effectue au CPAS jusqu’au 13 août. Les colis seront ensuite distribués aux familles fin août.

Toujours pour venir en aide aux élèves de l’entité, Wanze participe à l’opération Plaisir d’apprendre. L’objectif de ce projet est d’apporter aux élèves un soutien visant à lutter contre le décrochage scolaire et social par le biais d’une remédiation scolaire couplée à des activités sportives et culturelles.

Concrètement, 24 jeunes, de la 6e primaire à la 2e secondaire, seront accueillis la semaine du 9 au 13 août par l’ASBL Réussir à l’école. Les matinées seront consacrées aux cours de remédiation en mathématiques, anglais et néerlandais. Durant les après-midi, les jeunes participeront à des activités sportives et culturelles.

La participation est fixée à 10 € par enfant pour la semaine. Infos et inscriptions au 085/61 15 40.

J.-M. C.