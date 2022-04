Liège Le permis de Liege Airport arrive à échéance en janvier 2023. Voici ce que prévoit le nouveau...

Le 21 avril dernier, l’enquête publique relative au renouvellement du permis d’exploitation et d’environnement de Liège Airport se clôturait… une enquête qui faisait donc suite à une étude d’incidences (vertement critiquée par les riverains, lire ci-contre) et dont le but était, entre autres, "d’identifier et réévaluer les effets de l’exploitation et du développement économique de l’aéroport sur l’environnement". L’avis des fonctionnaires technique et délégué est attendu pour cet été.

Pour rappel et comme on peut le lire dans le résumé non-technique de l’étude, les demandes de permis portent sur cinq points : le renouvellement du permis d’environnement ; une demande pour le comblement partiel de la sablière Fontaine, impliquant un remblayage de 629 000 m³ et une modification du relief du sol ; une demande pour l’allongement de la piste de contingence de l’aéroport, impliquant un remblayage de 156 300 m³ à l’ouest et 342 100 m³ à l’est de celle-ci, une modification sensible du relief du sol ; une demande pour la construction et l’exploitation d’un nouvel immeuble de bureaux (B 40) implanté à droite du parking P1 de l’aéroport ; et enfin la régularisation urbanistique du parc à conteneurs actuel de l’aéroport.

Plus précisément, si l’on se concentre sur la prolongation des activités aéroportuaires de Liege Airport, on observe que, d’ici 2043