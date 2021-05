À partir de ce jeudi, trois initiatives de proximité sont lancées à Herstal pour favoriser l’accès au vaccin contre la Covid-19.

"Sur le terrain, nous constatons que les citoyens non pourvus d’ordinateurs éprouvent des difficultés pour s’inscrire à la vaccination sur les plateformes Doclr et Qvax. Pour lutter contre la fracture numérique et l’isolement, l’opération Vaccin ’Action est lancée. Les agents de notre zone de police veilleront à relayer dans leur quartier ces différentes dispositions", explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

Concrètement, la première opération aura lieu tous les mardis et jeudis sur les marchés de Vottem et de Herstal-centre. Un stand y sera déployé afin de permettre à toute personne de s’inscrire pour la vaccination. Munie du code de son invitation et/ou de sa carte d’identité, chaque personne pourra s’inscrire depuis un ordinateur entre 8 h et 12 h.

La deuxième opération se réalisera les autres jours de la semaine dans la Maison de la cohésion sociale, place Jean Jaurès (ancien hôtel de ville). De la même manière, tout citoyen pourra venir s’inscrire pour son vaccin et il sera aidé par un animateur. Le service sera disponible sur rendez-vous via le numéro gratuit 0800/12.151.

Enfin, la troisième opération vise à étendre la navette gratuite à l’ensemble de la population de Herstal. Disponible depuis le 10 avril, cette navette permet à toute personne de bénéficier d’un transport gratuit, les samedis, pour se rendre au centre majeur de Bierset (réservations au 0800 19 991). En parallèle, rappelons que le CPAS de Herstal propose un service gratuit de prise en charge à domicile pour les personnes à mobilité réduite allant se faire vacciner. Il peut être réservé via le numéro suivant : 0473 59 17 40.