Pour la deuxième fois en peu de temps, il commet des vols dans des véhicules à Liège Liège Matthias Sintzen Il est bien connu de la justice. © DR

Un homme né en 1977 et qualifié de toxicoman a été arrêté cette nuit au centre-ville de Liège, alors qu'il venait visiblement de fracturer onze véhicules pour (tenter d') y dérober des objets. Il n'en est pas à son premier essai. Avant-hier, vendredi, il avait été arrêté par la Police de Liège pour des faits similaires et avait été déféré au Parquet par la suite, avant d'être relaxé. Le 19 juillet, ce même individu avait volé des bouteilles d'alcool dans un café pour ensuite les revendre.



Cette fois, il risque de s'en sortir plus difficilement. Le magistrat de garde a en effet remis le dossier à l'instruction, avec une demande de mandat d'arrêt.