Il y a quelques mois, la SNCB annonçait son intention de fermer toute une série de guichets au sein de gares du pays, dont celui de la gare d'Ans. Très vite, la commune d'Ans, l'ASBL Navetteurs.be et des organisations syndicales se sont mobilisées contre cette décision. Aujourd'hui, se basant sur l'appel à projets de la SNCB, la CSC-Transcom Liège-Verviers et l'ASBL Navetteurs.be expriment à nouveau leur volonté de voir maintenir un guichet à la gare d'Ans. Ensemble, ils répondent ainsi à l'appel à projets lancé par la SNCB "pour maintenir une activité et une présence humaine en gare".

"Des missions, faut-il le souligner, que la SNCB revendique pourtant être siennes… Du moins à en croire son site Internet mais elle ne semble pas être en mesure de satisfaire sa clientèle et de répondre à ses objectifs et missions puisqu'elle invite quiconque a une idée ou un projet d'occupation pour tout ou partie des espaces disponibles dans la gare d'Ans à les partager avec elle jusqu'au 31 juillet 2021", soulignent la CSC-Transcom et l'ASBL Navetteurs.be, qui font dès lors part d'une idée toute simple... Idée consistant tout bonnement à encourager la SNCB à maintenir "ses acteurs principaux dans ses gares"!

En effet, qui mieux que le personnel, estiment-ils, pour informer et guider la clientèle... Et d'insister sur le fait que la gare d'Ans, avec ses 10 812 voyageurs par semaine, se positionne comme la 127e gare de Belgique. "Sa clientèle est surtout composée de navetteurs et d’élèves se rendant ou revenant de l’école. C'est avant tout une gare de transit. En fermant cette gare, où va se diriger la clientèle ? Au mieux vers la gare de Liège-Guillemins, à un jet de pierres. Au pire vers un véhicule personnel. La SNCB passe alors à côté de tous ses objectifs et ambitions", ajoutent la CSC-Transcom et Navetteurs.be.

Ceux-ci poursuivent en indiquant que la gare d'Ans est opérationnelle et ne nécessite pas de travaux. Ils demandent dès lors au ministre de tutelle, Georges Gilkinet, et à la direction de la SNCB "non pas la promesse de ne plus fermer de gare avant 4 ans mais, au contraire, de rouvrir la gare d'Ans ainsi que les 43 gares de moyenne importance fermées".