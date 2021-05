"Le rapport d'enquête de Deloitte sur les dérives chez Nethys a montré que PWC a passé sous silence des erreurs importantes dans les comptes de Nethys de 2018 et de 2019. Le gouvernement wallon doit arrêter de faire confiance à ce consultant" qui est notamment chargé de rédiger le rapport final de Get up et d'en assurer le suivi, a pointé le chef de file de l'extrême gauche au parlement wallon, Germain Mugemangango, mercredi, en marge de la séance plénière de l'assemblée régionale.

"Le gouvernement wallon doit démettre PWC de ses responsabilités dans Get Up Wallonia. On ne peut faire confiance à ce genre de multinationales de la fraude", a-t-il ajouté à l'adresse de Christophe Collignon, le ministre wallon des Pouvoirs locaux qui était chargé de répondre son interpellation.

Entre Nethys et PWC, "il y a effectivement une rupture de confiance qui s'est instituée", a de son côté confirmé le ministre. "On va devoir désigner un autre réviseur qui sera soumis à la tutelle", a-t-il ajouté sans toutefois s'avancer sur le rôle du consultant dans le plan de relance wallon, ce qu'a regretté le chef de groupe du PTB.