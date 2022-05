Mercredi, le Gouvernement de Wallonie a décidé d’octroyer un financement global de 25 millions destiné à certaines Villes et Communes qui ont marqué le souhait d’acquérir des biens sinistrés ou problématiques du point de vue de la gestion des risques liés aux inondations.

Plusieurs bourgmestres des communes sinistrées ont dû prendre en urgence des arrêtés de démolition ou d’inhabitabilité afin d’assurer la sécurité des citoyens sur leur territoire. Dans certaines zones, des sinistrés n’ont pas encore entamé ou mené à bien la rénovation ou la reconstruction de leurs biens touchés par les inondations, que ce soit par crainte de nouveaux événements, par manque de fonds, par incertitude quant à la possibilité ou l’opportunité de tels travaux, ou encore parce que la commune a marqué son intention d’y développer un projet de reconversion du lieu concerné.

Certaines Villes et Communes se sont par ailleurs manifestées auprès du Commissariat spécial à la reconstruction (C.S.R) dès les premières réunions de pré-diagnostics pour annoncer leur volonté de réaliser elles-mêmes une série d’acquisitions.

Il s’avère cependant que ces communes ne disposent pas de ressources suffisantes leur permettant d’effectuer ces acquisitions.

Face à ces constats, le Gouvernement wallon a prévu de mobiliser 25 millions en 2022 qui seront répartis entre les différentes entités communales sous la forme d’un droit de tirage afin de financer des acquisitions.

Parts égales

Les bénéficiaires de ce droit de tirage sont les 9 Villes et Communes les plus touchées par les inondations de juillet 2021, hors territoire de la Communauté germanophone. Il s’agit en l’occurrence des communes de Chaudfontaine, Esneux, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz et Verviers.

La répartition de l’enveloppe de 25 millions se fonde sur une division égale entre tous les bénéficiaires (2.777.777 €).

“C’est une mesure importante pour les Villes et Communes qui désirent avancer dans leur reconstruction”, explique le ministre wallon Willy Borsus. “Ce mécanisme de financement va permettre de répondre aux besoins concrets du terrain et d’apporter une réponse directe à l’aide demandée par les autorités communales. Les communes visées vont être directement contactées et informées par l’intermédiaire d’une circulaire qui définit les modalités et conditions du droit de tirage”.