Le projet Créa Dream est né en septembre 2019. Son objectif premier était de créer un lieu de résilience et de création pour les enfants et les familles du Centre d’Accueil de la Croix Rouge de Rocourt.

Autour de la table, pour mener à bien cette action, il y a l’Asbl Animation & Créativité, la MJ du Péry et le Centre d’Accueil de la Croix Rouge de Rocourt.

En plus de la mise en place d’un local chaleureux, les différents partenaires se sont mobilisés pour proposer des activités créatives, ludiques et sportives. C’est ainsi une trentaine d’actions qui ont été menées.

Outre des ateliers in situ, des rencontres et activités ont été organisées en extérieur afin de permettre la rencontre entre les jeunes de la MJ, de l’ASBL Animation & Créativité et ceux du Centre. Des visites de Bruges et d’Eupen ont aussi permis aux familles de découvrir la Belgique.

L’année 2020 devait voir la continuité de ce projet. Malheureusement, la pandémie que nous vivons actuellement a stoppé toutes possibilités d’ateliers et de rencontres.

C’est pourquoi, afin de garder le contact avec le Centre et avec les familles dont l’univers s’est fortement restreint ces derniers mois, les équipes d’Animation et Créativité se sont lancées dans la réalisation de kit de bricolage.

Un kit a été livré lors du premier confinement. Le deuxième a été livré ce vendredi, lors de la Journée mondiale de l’enfance et date anniversaire de l’adoption de la Déclaration des droits de l’enfant (1959) et de la Convention relative aux Droits de l’enfant (1989) par la plupart des Etats membres des Nations Unies.

Ainsi, une trentaine de familles du Centre ont reçu un box comprenant un petit matériel de base (marqueurs, crayons, colles, ciseaux,…) et plusieurs activités du type : attrape rêve, jeu du morpion, farde à décorer,…