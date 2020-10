Une décision “incompréhensible” selon DéFIpourHuy qui demande le maintien de cette foire.

“Nous demandons une autorisation pour la foire, même limitée, à 400 personnes et avec un point à faire toutes les semaines. La décision du collège nous semble incompréhensible. Sachant que toutes les mesures ont été prises pour garantir la sécurité et la distanciation. Et qu’aucune modification au niveau du CNS n’a été prise pour les 400 personnes autorisées en extérieur”.

Pour DéFIpourHuy, il en va de la survie des industriels forains qui n’ont plus travaillé depuis mars dernier.

Mercredi suite à l'augmentation constante des cas de Covid-19, la ville de Huy a décidé d’annuler la foire à 1 euro de Statte.