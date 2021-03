Le dispositif "rue scolaire" sera bien établi rue Clément Warnant.

La rue Clément Warnant, à Awans, a pas mal fait parler d’elle sous la précédente législature. À sens unique et très étroite, elle abrite l’école Saint-Joseph. Le va-et-vient de véhicules et les arrêts sauvages aux entrées et sorties des classes créaient des situations problématiques, voire même dangereuses. Raison pour laquelle il avait été décidé d’inverser le sens unique.

Mais force avait été de constater, selon l’avis de riverains et d’usagers, que cette mesure engendrait de nouvelles difficultés, notamment vis-à-vis de l’école. Au terme de longues discussions à ce sujet, le sens unique initial avait été réinstauré.