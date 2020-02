Une nouvelle route sera créée derrière les immeubles en construction.

On se souvient des travaux réalisés dans le centre d’Alleur, il y a une dizaine d’années, qui ont fait couler beaucoup d’encre… La voirie longeant la place des Anciens combattants, où sont implantés l’église et le centre culturel, ainsi que ladite place et la place dite Rouge ont été réaménagées mais très vite des soucis sont apparus au niveau des pavés ayant été posés… Ils se défonçaient !

"L’expertise a conclu à une malfaçon et à un mauvais choix de pavés", souligne Walther Herben, échevin des Travaux à Ans. "La route a été provisoirement recouverte de tarmac dans l’attente de l’aboutissement des procédures. Toujours à l’heure actuelle, il y a la volonté de trouver un accord à l’amiable et si ça devait ne pas être le cas, nous irons au procès".

Trois immeubles sont en cours de construction face au parc philosophique. La capacité est d’une quarantaine d’appartements. S’agissant d’un dossier de promotion immobilière s’inscrivant dans le cadre de l’opération de revitalisation urbaine, pour 2 € investis par le privé, la Région wallonne octroie 1 € de subsides pour des investissements publics. La commune d’Ans bénéficie donc de subsides à hauteur de 1 250 000 €, qui vont lui permettre de mettre en œuvre la deuxième phase de l’opération de revitalisation urbaine du centre d’Alleur.

Plus de sécurité

"Il s’agit de créer une nouvelle route derrière les immeubles en construction, en bordure du parc, qui reliera la rue des Messes à la rue Reine Astrid. Le troisième immeuble sera construit là où une maison est à démolir", précise l’échevin.

Sachant que la nouvelle route prendra place à hauteur de l’école Saint-Vincent, la commune en profitera pour y aménager une sorte d’esplanade, avec emplacements de parking, afin de renforcer la sécurité dans cette zone fort fréquentée…

L’échevin espère que la procédure d’adjudication en vue de la réalisation des travaux pourra être lancée avant la fin de l’année.