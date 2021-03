Toute personne qui le souhaite a jusqu’au 12 mars pour s’exprimer dans le cadre de l’étude d’incidences qui doit être réalisée en vue du renouvellement du permis d’environnement pour l’exploitation de Liege Airport. Sachant que de plus en plus de citoyens se plaignent de subir des nuisances sonores, de communes directement voisines et d’autres plus ou moins éloignées, les écologistes sérésiens souhaitent que Seraing soit prise en compte dans cette étude d’incidences. Mais il apparaît que le collège communal de Seraing n’a pas l’intention de formuler une telle demande…

" L’échevine Déborah Géradon a justifié ce choix en argumentant que le collège ne voulait pas critiquer le choix de périmètre d’enquête du SPW (NdlR: Service Public de Wallonie) ", précisent Claudine Van Mollekot, coprésidente d’Ecolo Seraing, et Paul Ancion, chef de groupe Ecolo au conseil communal. " La procédure permet justement à toutes les communes qui le souhaitent de faire valoir leurs observations et suggestions. De plus, Seraing est située à moins de 3 km de l’aéroport, la commune étant contiguë à celle de Grâce-Hollogne qui accueille le site. "

Nuisances supplémentaires ?

Ecolo Seraing s’étonne d’autant plus de cette position vu les échanges ayant eu lieu, en janvier dernier, entre le collège communal de Seraing et les groupes politiques du conseil communal, d’une part, et les représentants de Liege Airport, d’autre part… " Cette rencontre, à notre demande, avait pour objectif de bénéficier d’une présentation des activités et d’avoir leur avis quant à l’intégration de Seraing dans l’étude d’incidences. Les représentants de l’aéroport s’y étaient montrés favorables ", soulignent-ils.

Pour Ecolo Seraing, il est primordial que Seraing figure dans cette étude d’incidences ! "L’aéroport veut plus que doubler ses activités, ce qui induirait plus que probablement une augmentation des nuisances sonores pour les Sérésiens."

Aussi, le groupe Ecolo de Seraing déposera une demande officielle, dans le cadre de la procédure en cours, afin que Seraing soit prise en compte.