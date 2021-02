Politique Frédéric Daerden, seul candidat en lice, n’a pas voulu "snober" le débat…

Rassembler largement, apporter une nouvelle dynamique en matière de gouvernance et de militance avec une transparence dans la prise des décisions et des débats et, enfin, être à l’avant-garde du progrès social et économique, tout en étant "le moteur du développement liégeois dans une vision transversale et mobilisatrice"… telles sont les ambitions affichées par celui qui deviendra, d’ici une dizaine de jours, le nouveau président de la Fédération liégeoise du PS, Frédéric Daerden… 28 ans après son père.

Depuis ce mardi et jusqu’au samedi 6 mars à minuit, les quelque 12 000 militants en ordre de cotisation peuvent en effet remplir le bulletin de vote et le renvoyer à la Fédération liégeoise du PS… Compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel, cette élection au suffrage universel s’effectue pour la première fois par correspondance.

Un contexte particulier à plusieurs égards donc… et sans enjeu ? Ce raccourci est trompeur car des enjeux, il y en a toujours en politique, surtout au sein d’une fédération aussi tumultueuse que celle du PS liégeois. Déjà, le