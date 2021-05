Ce week-end, que ce soit à la caserne de la rue Ransonnet à Liège ou au bord de l’Ourthe à Esneux, les pompiers de Liège ont rendu hommage à Christian Dejardin et Yves Peeters, deux pompiers décédés accidentellement le 9 mai 2014.

Ce soir-là, vers 18 h, un homme a appelé les secours pour leur signaler qu’un cygne était en difficulté, à une centaine de mètres en aval du pont de Tilff. L’animal se trouvait dans l’Ourthe et ne pouvait pas se dégager des puissants remous qui agitent la rivière.

Appelés en renfort par leurs collègues, trois hommes-grenouilles sont arrivés sur place. Ils ont évalué le risque et Christian Dejardin s’est mis à l’eau. L’homme était encordé. Ladite corde était tenue par ses deux collègues.

Le plongeur s’est avancé et a, apparemment facilement, dégagé le cygne. C’est après ce sauvetage que les choses ont mal tourné. En effet, Christian Dejardin s’est retrouvé en difficulté et Yves Peeters qui était à la corde est allé à la rencontre de son collègue pour l’aider à se dégager.

© steph pictures

Là, les deux hommes se sont retrouvés emportés par les puissants remous qui les ont entraînés vers le fond de l’eau. Or, comble de malchance, l’endroit est semé de blocs de béton qui, vu la hauteur de l’eau à ce moment-là, n’étaient pas visibles. Devenus de véritables pantins dans l’eau, les deux malheureux les auraient plusieurs fois heurtés de plein fouet.

Voyant ce qui se passait, les six hommes de l’autopompe présente sur les lieux et le 3e plongeur ont dépensé énormément d’énergie pour sortir leurs camarades de l’eau. L’un a été extrait par la rive droite et l’autre par la rive gauche.

Malheureusement, malgré les efforts de tous, Yves Peeters a rapidement succombé à ses blessures. Christian Dejardin, lui, a été admis au CHU tout proche. Il est décédé quelques heures plus tard, au centre de soins.

L’émotion était évidemment palpable ce week-end. Que ces cérémonies soient l’occasion de remercier les hommes du feu qui, souvent prennent des risques importants pour notre bien à tous.