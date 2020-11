Le décès par suicide de la barbière liégeoise a suscité moult réactions. Le psychologue social Olivier Klein explique pourquoi.

Le suicide de la barbière Alysson Jadin a plongé le pays dans une glaçante émotion. La Liégeoise croulait sous l’impact financier du coronavirus. Dans la foulée, des mouvements de soutien et de contestation ont émergé. Un fonds d’aide citoyen, à son nom, est en préparation. Aux quatre coins de la Wallonie, des roses blanches ont été déposées au pied des hôtels de ville. À Liège, de nombreuses fleurs ont été déposées devant son salon, une fresque à son effigie a été peinte et un rassemblement avait lieu ce dimanche. En quelques jours, Alysson est devenue le symbole du désarroi des indépendants. Celui des artistes aussi. Et, de façon générale, de tous les laissés de côté. Olivier Klein, psychologue social à l’ULB, analyse avec nous ce phénomène.