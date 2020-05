C’est la proposition du député PS Mauro Lenzini, ancien bourgmestre d’Oupeye.

Le dossier fait, logiquement, grand bruit depuis une semaine. Depuis que le gouvernement wallon a annoncé octroyer un mandat à la Sogepa pour négocier le rachat de Chertal en effet, tous les yeux (liégeois) sont focalisés sur ce site de près de 200 hectares, idéalement situé entre la Meuse et le canal Albert. Chertal, ce témoin d’un riche passé industriel. À reconvertir.

Aujourd’hui, le député Mauro Lenzini (PS) qui fut par ailleurs bourgmestre d’Oupeye durant 12 ans - soit la commune sur laquelle se situe 90 % du site de Chertal -, avance une proposition qui a le mérite de faire écho à la crise actuelle : "Pourquoi ne pas valoriser le site de Chertal en y créant un biopôle ?" Cette question, il l’adresse au ministre de l’Économie Willy Borsus.

"Plus que jamais, nous comprenons l’importance des entreprises spécialisées dans les biotechnologies", explique le député socialiste, par ailleurs docteur en biologie à l’ULiège, "comme bourgmestre mais également comme député, j’ai toujours pensé à une solution biotechnologique, biomédicale et biopharmaceutique pour une partie de ce site idéalement situé près de l’eau, du rail et de la route". C’est un fait, l’expertise de Liège en la matière est connue et la proximité avec le plus grand zoning de Wallonie (Hauts-Sarts) et l’aéroport de Liège semblent être des atouts évidents, relève-t-il.

Persuadé que le site de Chertal peut devenir "une plaque centrale dans la production et la logistique biotechnologique en Europe", Mauro Lenzini plaide donc pour un choix rapide allant dans ce sens… sans toutefois mettre tous ses œufs dans le même panier. "Comme d’autres en effet, je ne plaide pas pour faire ici un Trilogiport bis. Le site est vaste et ce biopôle ne doit pas, je pense, occuper l’intégralité des 200 hectares." Ce serait une erreur... Une mixité des fonctions est aussi envisagée avec, pourquoi pas, de l’habitat et du loisir en bord de Meuse ?

Parallèlement à cette proposition, Mauro Lenzini confirme déjà que d’autres questions, liées aux thématiques de l’emploi et de l’environnement (dépollution) seront adressées aux ministres en charge de ces compétences.