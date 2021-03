Covid-19 Un vent de liberté soufflait sur l’Horeca liégeois (et tilffois) ce week-end.

Il y avait de l’effervescence ce samedi, dans le centre de Liège. En marge des annonces peu réjouissantes pour le secteur de l’Horeca (réouverture en mai, pas avant), l’événement lancé samedi dernier, "Taste of liberty", a été réitéré par certains restaurateurs liégeois. Une action "take away" qui s’est transformée en apéro urbain. La place de Tilff était d’ailleurs noire de monde ce samedi après-midi…

À Liège, Valérie Migliore, gérante du Café Internazionale et représentante du collectif Horeca, ne mâchait pas ses mots à l’égard des décideurs politiques… fédéraux, mais pas seulement.

"Nous n’arrêtons pas de le dire depuis des mois : nous ne sommes pas responsables et pourtant, le gouvernement a décidé de nous sacrifier", nous confiait-elle, rue de la Casquette, "Si je maintiens le cap, c’est pour rester fidèle à mes convictions. J’avais le choix, soit prendre les 9 séances de psy offerte par le gouvernement soit me battre. Pour dénoncer tout ce qui se passe, j’ai décidé de me battre"…

Aujourd’hui, la Liégeoise dénonce aussi des politiques qui ont décidé de responsabiliser un secteur, sans réellement lui apporter de soutien… un sentiment de colère se mêle dès lors à celui d’incompréhension.

Un geste…