Au cours des quelques dernières semaines, bon nombre de citoyens flémallois se sont étonnés, voire offusqués, de constater que des arbres avaient été coupés. " Rue de la Houillère, rue de la Fontaine, rue de Flémalle-Grande, sur la place de la Centrale entre Souxhon et Mons, au fort de Flémalle ou encore à d’autres endroits aux Trixhes, aux Awirs… ", a indiqué Marie-Ange Jolis (PTB) lors du dernier conseil communal de Flémalle.

Celle-ci souhaitait connaître les raisons de toutes ces coupes d’arbres. D’emblée, la bourgmestre a répondu que 15 sites ont fait l’objet d’un marché public d’élagage et d’abattage d’arbres, et ce sur base d’un avis du service communal de l’Environnement et du Département nature et forêt (DNF) de la Région wallonne. Ainsi, s’il s’agissait d’un nettoyage de " végétation spontanée sans valeur écologique " ou d’élagages en certains endroits, pour des raisons de sécurité d’autres abattages étaient nécessaires au vu du mauvais état sanitaire des arbres. C’est le cas des trois gros marronniers qui trônaient sur la place de la Centrale. Avouons-le, cette place n’est plus ce qu’elle était (même si elle a été réaménagée) depuis qu’ils ont disparu…

Nouveaux arbres

" La pourriture qu’on a pu découvrir à l’intérieur des arbres a confirmé le diagnostic sanitaire ", a souligné Isabelle Simonis, ajoutant que des arbres hautes tiges ont été replantés.

Et de préciser que de telles opérations sont assorties d’un projet de replantations (aulnes, tilleuls, chênes, fruitiers) en divers endroits du territoire. " Qui plus est, nous envisageons pour 2021 de nous inscrire dans le projet Une naissance, un arbre… Ce qui doit donner lieu à la plantation d’environ 250 nouveaux arbres par an si l’on considère les statistiques de naissances ", a précisé la bourgmestre.