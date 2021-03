Henry, 53 ans, encourt huit mois de prison avec sursis probatoire pour avoir notamment commis ce que l’on appelle communément du harcèlement de rue et plus précisément pour avoir tenu des propos sexistes envers trois jeunes filles mineures.

Le 26 novembre 2020, Henry se trouvait sur la place Saint-Lambert à Liège. L’homme avait bu. Il se trouvait à un arrêt de bus lorsqu’il a été confronté à trois jeunes filles. Il leur aurait dit qu’elles ne faisaient pas leur âge.

Il aurait ensuite posé la main sur l’épaule de l’une d’elles et lui aurait dit qu’elle avait l’air "vicieuse" !

Le comportement de l’homme a interpellé une dame qui se trouvait à proximité et a demandé à Henry de partir, ce que ce dernier a fait. Une patrouille de police qui passait par là a été avertie des faits et a décidé d’interpeller le suspect.

Couteau

Henry aurait alors refusé d’être fouillé. Il aurait été appuyé sur un muret et aurait tenté de donner des coups de pied au policier qui le contrôlait. Il était porteur d’un couteau à lame bloquante.

"Ce n’est pas ce qu’il s’est passé", a déclaré Henry devant la juge. "Il y avait des jeunes, ils me criaient que j’étais un pirate parce que je suis borgne. J’ai dit à une gamine d’arrêter de me regarder avec ses yeux taquins, parce qu’ils se foutaient de moi."

Lors de son audition à la police, l’homme avait admis avoir parlé d’un œil "coquin" et non taquin. "On ne s’est pas compris. Elles ont eu peur." L’homme a également nié avoir tenté de porter des coups aux policiers et a changé de version concernant le couteau dont il était porteur.

Le prévenu a admis avoir un problème avec l’alcool. La défense a plaidé le sursis probatoire pour son client qui a des antécédents judiciaires anciens.