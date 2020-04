La direction de la résidence des Longs Thiers demande l’aide de volontaires…

Pas moins de 98 % des résidents et du personnel de la résidence des Longs Thiers, à Huy, sont touchés par le Covid-19 ! Cette maison de repos compte 48 résidents et 40 travailleurs.

" Tous les travailleurs sont touchés et 43 résidents le sont également , indique Marie-Dominique Laffut, directrice. Dix travailleurs sont actuellement confinés tandis que les autres sont sur le pont. Mais nous devons toujours être attentifs aux signes car nous savons que l’état des personnes touchées peut vite se dégrader. "

Au départ, seuls cinq résidents présentaient des signes d’infection. Tous ont été testés positifs. "Après ces cinq cas, il n’y a plus eu de dépistage car on était tous considérés comme atteints. Nous allions travailler la peur au ventre."

L’association Notre-Dame, qui gère cette maison de repos et le home Saint-Joseph, a décidé de faire appel à un laboratoire indépendant. Et la nouvelle a fait grand bruit puisque pratiquement tous les résidents et le personnel sont touchés !

"Au moins, maintenant, on sait , souligne la directrice. Certains ne présentent pas de symptômes. Nous ne nous changeons plus à l’entrée de chaque chambre."

Pour elle, cette situation est plus aisée. " Mais c’est tout de même inquiétant pour les travailleurs de rentrer chez eux le soir et de peut-être infecter leurs proches. Nous avons permis à chacun de reprendre un masque FFP2 à domicile et ils appliquent toutes les mesures d’hygiène d’usage ."

Il y a déjà eu quatre décès dans l’établissement.

Selon la directrice, l’ambiance est plus sereine mais la charge de travail est très importante. " Je fais appel à des volontaires car il y a du personnel malade dans chaque service. Nous devons gérer les résidents, leurs familles mais aussi la mort et ce n’est pas évident ..."

Pour apporter votre aide, composez le 085/21 47 06.