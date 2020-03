C’est en tout cas l’avis de la CSC qui mènera des actions ce vendredi.

Ce vendredi, à l’approche de la journée internationale des droits des femmes, les délégations CSC-CNE de la société Prayon à Engis interpelleront, une nouvelle fois, la direction à propos des différences de traitement dans l’entreprise.

En effet, les ouvrières se plaignent du manque, voire pour le service de production, de l’absence de vestiaires, de toilettes pour femmes, de douches… Par ailleurs, la délégation CSC constate que les ouvrières n’accèdent pas à certaines fonctions, notamment les postes en régime de pauses.

"C’est totalement inacceptable ! Les ouvrières doivent venir en tenue de travail et repartir le soir avec des tenues souillées parfois de produits potentiellement corrosifs. Cette situation va à l’encontre de tout principe de prévention", s’exclame Jacques Oliveri, délégué principal CSC. "Les conséquences de ces discriminations sont de divers ordres. Outre le bien-être, il y a l’aspect financier. En effet, les primes de pauses sont particulièrement avantageuses. Si des femmes sont candidates pour ce type de poste, il faut leur permettre d’y accéder au même titre que les hommes".

Cette différence de traitement se traduit d’ailleurs par une proportion d’ouvrières très faible dans l’entreprise. Prayon occupe à Engis 810 travailleurs dont quelque 120 femmes (90 % d’employées et 10 % d’ouvrières). "Or, dans certaines usines, notamment dans le secteur de la chimie, on constate qu’il y a une proportion bien plus importante d’ouvrières en production mais cela implique des infrastructures convenables afin d’accueillir au mieux le personnel féminin", explique Salvador Alonso Merino, secrétaire permanent CSC-BIE.

Interpellation

Les délégations CSC-CNE de Prayon mènent un travail de fond depuis plus d’un an au Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). "Mais à chaque fois, les représentants de la direction bottent en touche, arguant qu’un projet de rénovation des bâtiments est en réflexion".

Or, la CSC constate que depuis 5 ans la situation s’est nettement dégradée pour les ouvrières et que des actions immédiates doivent être entreprises. "On ne peut plus attendre, des mesures même provisoires doivent être prises immédiatement. Et la rénovation ne réglera pas toutes les discriminations."

Pour la CSC et la CNE, cette problématique est une priorité ! Ce vendredi 6 mars, les délégations comptent bien se faire entendre. Elles rappelleront fermement à la direction l’urgence de la situation. Ensuite, les délégués informeront les travailleurs de l’usine des démarches entreprises et des résultats obtenus… ou non.