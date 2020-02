Social La CSC dénonce du chantage, des menaces.

Ce lundi 17 février, la CSC Transcom a fait savoir qu’un préavis d’action était déposé, au sein de l’entreprise Lachs, active comme société de manutention de fret aérien à Bierset. Le syndicat chrétien dénonce en effet du chantage et des menaces…

Ici estime la CSC, le jeu des élections sociales ne serait tout simplement pas respecté, ce qui aurait comme conséquence le fait de favoriser le syndicat "concurrent"… la FGTB en l’occurrence.

"Déni de démocratie"

"Certaines entreprises ne jouent pas le jeu. Elles usent de chantage ou de menaces pour saboter la tenue d’un scrutin ou encore favoriser une organisation au détriment d’une autre…", explique Michel Gretzer, permanent régional CSC Transcom. Plus que des intimidations, le permanent évoque un véritable déni de démocratie… "Un de mes candidats est resté 30 ans membre de l’autre syndicat et, lorsqu’il a annoncé sa volonté de rejoindre les Verts, on lui a signalé qu’il allait retourner sur le terrain, avec des horaires tournants", explique le permanent. "Ce genre de pratique est révoltant, cela dissuade tout le monde de se mettre chez les Verts bien sûr". Syndicat actuellement minoritaire dans l’entreprise qui emploie près de 400 travailleurs.

Le préavis d’action est donc déposé… "Car nous ne pouvons pas accepter que l’on use d’intimidations pour tenter d’empêcher une organisation de présenter des candidats, c’est intolérable", poursuit Michel Gretzer. "Si on ne constate pas un retour en arrière rapidement, il y aura des actions c’est sûr".