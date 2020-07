Une rencontre est prévue le 8 juillet.

Le préavis de grève déposé à la zone de police de Seraing/Neupré, qui devait prendre effet ce 1er juillet, a été suspendu jusqu'au 8 juillet prochain, date proposée par l'autorité locale pour rencontrer les organisations syndicales. Le front commun syndical (CGSP, CSC, SNPS et SLFP) avait décidé de suspendre son préavis à une triple condition: l'organisation d'une concertation sociale, l'obtention de l'ensemble des documents relatifs au bien-être au travail ainsi qu'à l'organisation du travail et la mise en place d'un audit interne afin d'évaluer comment a été gérée la période covid-19.

Durant la crise sanitaire, en raison d'une série de questions émanant du personnel concernant les bonnes pratiques à mettre en œuvre, les organisations syndicales avaient sollicité une concertation avec les autorités de cette zone de police mais elles n'avaient obtenu aucun rendez-vous.



"Les questions portaient sur diverses problématiques comme les moyens de protection à disposition (masques, gel hydro-alcoolique...), les mesures de sécurité, la mise en oeuvre du télétravail, la planification de services...", précisait, le jour du dépôt du préavis, Eddy Quaino, mandataire permanent police à la CGSP Admi. "Quasiment dans toutes les zones de police du pays, une concertation a été réalisée par vidéoconférence. Sur la province de Liège, même s'il a parfois fallu forcer un peu au niveau de la vidéoconférence, Seraing/Neupré est la seule zone de police au sein de laquelle cela ne s'est pas organisé".

Les syndicats déploraient notamment l'absence de télétravail. "De bonnes initiatives ont été prises dans différentes zones de police pour protéger le personnel. Or, à Seraing/Neupré, selon le personnel, on a plutôt eu tendance à mettre plus de personnel à disposition qu'en temps normal au lieu d'établir des réserves opérationnelles".



Les représentants du personnel devraient obtenir des clarifications sur ces questions le 8 juillet prochain.