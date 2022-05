Au lendemain de la Fête du travail, il est naturel d’évoquer ici l’histoire d’un certain Edmond Leburton "Premier" socialiste. Pour bien comprendre le personnage et surtout l’homme politique qu’il fut par la suite, il importe de se souvenir que l’homme, né à Waremme en 1915 et licencié en sciences politiques et sociales de l’Université de Liège, fut un grand résistant.

Edmond Leburton est fonctionnaire au ministère de l’Emploi et des Affaires sociales lorsque éclate la Deuxième Guerre mondiale. Fait prisonnier, il parvient à s’évader et intègre dans la foulée l’Armée secrète, commandant le groupe "Otarie". Son passage dans la Résistance, son successeur au maïorat de Waremme, à savoir Guy Coëme, le juge capital pour la suite de sa carrière.

À l’issue de la guerre, Edmond Leburton retrouve son poste au ministère de l’Emploi, puis il est nommé contrôleur principal auprès d’Achille Van Acker, le Premier ministre de l’époque. Également attaché de cabinet du ministre Léon-Eli Troclet, celui qui deviendra député puis bourgmestre de Waremme travaillera ainsi avec les deux principaux artisans de la mise en œuvre de la Sécurité sociale en Belgique. Et c’est précisément en cette matière sociale et plus particulièrement dans le domaine de l’assurance maladie-invalidité (AMI) qu’Edmond Leburton s’est distingué. Pour Guy Coëme, il doit même être considéré, du fait notamment de la fameuse "loi Leburton", qui fixe les honoraires des médecins, instaure un carnet de santé individuel et prévoit différentes catégories de remboursement, comme le père de l’assurance maladie-invalidité.

"Pour moi, il s’agit assurément de son œuvre la plus importante", assure-t-il ainsi. Mais cela ne se fera pas sans mal puisque le ministre de la Prévoyance sociale qu’est à l’époque (1961-1965) Edmond Leburton doit faire face à l’opposition farouche des médecins.

En 1968, il succède à Joseph-Jean Merlot, avec qui il avait appuyé les prises de position d’André Renard lors de la grande grève de l’hiver 1960-1961 (d’où le surnom qui lui a été donné à cette époque de "chef de gare" en référence aux trains qu’il faisait arrêter à Waremme !), au ministère des Affaires économiques. À ce poste, qu’il occupera jusqu’à son accession à la tête du Parti socialiste belge en 1971, il promulgue la loi d’expansion économique de 1970. C’est en 1971 qu’Edmond Leburton "l’unitariste", lui qui était à l’origine un défenseur du fédéralisme, est élu président de l’aile francophone du Parti socialiste belge et c’est deux ans plus tard qu’il devient Premier ministre.

Son bref passage, durant un peu plus d’un an, à la tête du gouvernement va de pair avec un coup d’arrêt donné à la réforme de l’État. Le "Premier" Leburton sera également confronté durant son mandat au Pacte culturel, à la réforme de l’armée, à de multiples grèves et au débat autour de l’avortement. Mais c’est l’affaire liée à la raffinerie de pétrole Ibramco qui provoquera la chute de son gouvernement.

L’homme exercera encore d’autres fonctions importantes, telles que celle de président de la Chambre des représentants (1977-1981), mais c’est dans sa ville de Waremme, qu’il a contribué à transformer et qui porte encore nombre de traces de son maïorat de 40 ans, qu’il terminera sa carrière, cédant sa place à Guy Coëme avant de décéder en 1997.