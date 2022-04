Le dimanche 15 mai, de 12 h à 18 h, la ville de Seraing organise un salon dédié aux animaux. Celui-ci prendra place au château du Val Saint-Lambert. À travers diverses activités, il s’agit d’informer la population sur les besoins de nos compagnons.

"Pour la première fois, le territoire sérésien accueillera un salon entièrement dédié aux animaux, à leur bien-être et leurs besoins mais aussi aux pratiques qui existent pour améliorer leur vie", souligne Julie Geldof, l’échevine en charge du bien-être animal.

Ce salon, baptisé Animaux&Cie, accueillera des professionnels du milieu animalier et des représentants de diverses associations actives en faveur du bien-être animal. Une trentaine de stands y sont annoncés.

Des professionnels donneront des conférences sur diverses thématiques (premiers secours, principaux problèmes rencontrés chez certaines races de chien et chat, erreurs à ne pas commettre en matière d’éducation d’un nouveau chien…). Il y aura aussi des démonstrations (brigade canine, pompiers, Agility, secourisme animalier…) ainsi qu’une marche (parcours de 3 et 7 km) autour du château et des bois du Val Saint-Lambert à réaliser avec son animal.

À noter que des consultations pourront être effectuées sur place par des élèves vétérinaires.