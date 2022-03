Ces samedi, de 14 h à 19 h, et dimanche, de 10 h à 18 h, Hamoir accueillera la première édition du salon du livre au sein de la Maison des Associations (rue de Tohogne 14). Les visiteurs auront l’occasion d’aller à la rencontre de plus de 40 auteurs et illustrateurs.

Des animations sont également au programme. Ainsi, samedi à 13 h, le philosophe Michel Weber (directeur du centre de philosophie pratique de Bruxelles) donnera une conférence. Celui-ci a publié plus de 30 ouvrages philosophiques. Un atelier dessin avec Philippe Sombreval est également prévu samedi à 15 h 30 et dimanche à 14 h. Il est obligatoire de s'inscrire pour prendre part aux activités.

Entrée gratuite. Plus d'infos au 086/38 94 43.