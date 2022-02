La première édition d’Ans-les-Pâques "les Coteaux au printemps" aura lieu du jeudi 7 au lundi 11 avril prochains, sur la place Nicolaï à Ans. Il s’agit d’un marché de Pâques qui rassemblera une quinzaine d’exposants, dont des artisans, producteurs et créateurs, ainsi qu’un espace réunissant des bars, des stands de street food et restaurants.

"Ce nouveau village de Pâques sera l’occasion de déguster plusieurs spécialités culinaires grâce aux restaurants présents mais aussi de se désaltérer au bar et de découvrir le travail d'artisans, de créateurs de bijoux et de décoration, des produits Made in Ans, dont le stand du label des Coteaux de la Légia", souligne Patrice Lempereur, président du conseil de quartier d’Ans Coteaux.

Afin d’organiser l’événement, le conseil de quartier d’Ans Coteaux lance un appel aux candidatures pour la location d’un chalet.

Plus d’infos au 0495/91 32 83 ou par mail: cqanscoteaux@outlook.be. Les candidatures doivent être rentrées pour le 3 mars.