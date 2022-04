Du 20 au 24 avril, petits et grands, spectateurs curieux ou gourmands, danseurs d’un jour, amateurs ou professionnels pourront se réjouir de la première édition de « Danses en Fête ! » qui signera les premières Journées de la Danse en Fédération Wallonie-Bruxelles.L’événement, soutenu par le Service Général de la Création Artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, entre en résonance avec la journée internationale de la danse qui se célèbre fin avril dans le monde entier depuis 1982, et mettra en lumière les talents, tant professionnels qu’émergents et amateurs, qui foisonnent sur le territoire wallon et bruxellois. Durant 5 jours, la danse sera mise à l’honneur sous toutes ses formes, avec pour objectif de rendre la danse largement accessible au grand public tout en visant une programmation de qualité.Initiée par L'Association francophone des écoles de danse (AFED) et La Fédération professionnelle du secteur chorégraphique (Rac), en partenariat avec Central à la Louvière, le Réseau des Scènes Chorégraphiques de Wallonie et avec le soutien d’Asspropro, l’intention est de rassembler un nombre important d'opérateurs, quels qu’ils soient, petites ou grandes structures, qui présentent un intérêt commun pour la danse et la création chorégraphique.« Danses en Fête ! » réunit ainsi une grande variété d’opérateurs culturels, compagnies ou écoles de danse, artistes, chorégraphes, lieux de création ou de diffusion. Le but étant de mettre en lumière cet art sous toutes ses facettes, expliquent les organisateurs.

Pour sa première édition, « Danses en Fête ! » rassemblera une cinquantaine d’activités dans sa programmation unique, comme autant de variations autour d’un même thème : spectacles, initiations, expériences participatives, jeune public, workshops, performances, projections, open studios, flashmobs, parcours urbains, et autres happenings.

Programme en province de Liège

Spectacles / performances



23.04 | Golem - Julien Carlier | Centre culturel d'Engis



Ateliers / expériences participatives



21 > 23.04 | Nriti Pyaar, l'amour de la danse - L'Indian Dance Lab | Liège

22 > 23.04 | Cycle Reliance : autoportrait au féminin - Life Art Porcess - Danse Emoi - Psychékinésis | Terre & Source, Battice

23.04 | Ateliers Corps-Terre - Liesbeth de Jong | Bois Fabry, Liège

24.04 | Cycle Reliance : Sagesses ancestrales encorporées - Danse Emoi - Psychékinésis | Terre & Source, Battice

24.04 | Take Time - La pratique Swing - Easy Swing | Le Rio, Liège



Conférence / débat



23.04 | La danse, outil d'acconpagnement et de guérison - Danse Emoi - Psychékinésis | Terre & Source, Battice

Le programme complet est disponible en ligne sur le site de « Danses en Fête ! » : www.dansesenfete.be