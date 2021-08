Il y a un an, le LaboCita du CHR de la Citadelle déménageait son "drive" dédié au Covid-19 sur le parking P+R de Vottem. Les citoyens étaient ainsi invités à se rendre à cet endroit, et non plus au sous-sol de l’hôpital, pour y effectuer le test PCR de dépistage du Covid-19.

"Lors de la première vague, nous avons senti que la crise sanitaire allait durer et qu'il fallait mettre en place une logistique capable d'accueillir beaucoup plus de monde et ce, de manière durable", explique Jérôme De Marchin, chef de service adjoint du LaboCita et initiateur du projet. "Déplacer les équipes à Vottem était évidemment un défi de taille mais cela nous a permis de développer quatre lignes de testing, deux pour les voitures et deux pour les piétons".

Un changement de stratégie qui a manifestement montré son efficacité au vu des chiffres enregistrés un an plus tard... En effet, ce sont près de 140 000 tests qui ont été réalisés sur le site de Vottem, le pic ayant été atteint le 27 octobre 2020 avec 972 prélèvements!

"Si on prend en compte les deux autres sites de prélèvements mis en place en collaboration avec les médecins généralistes (place de l'Yser et à la gare des Guillemins) ainsi que le centre de testing à l'hôpital du Valdor, ce ne sont pas moins de 200 collaborateurs qui ont été dédiés à la tâche et qui ont soutenu notre mission de manière indéfectible, toutes fonctions confondues (infirmiers, médecins, administratifs, logisticiens, stewards). Et cela sans compter le travail supplémentaire réalisé au laboratoire ou encore les allers-retours incessants de nos coursiers pour acheminer les échantillons", ajoute le Dr Jean-Marc Minon, chef de service du LaboCita.

Mis en fonctionnement en mai dernier sur demande de la ville de Liège qui souhaitait proposer un service de proximité au centre-ville, les centres de dépistage de la place de l'Yser et des Guillemins totalisent ensemble, à ce jour, près de 35 000 tests.

"Au total, depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, le LaboCita a déjà réalisé 297 496 analyses de tests PCR", précise pour sa part le Dr Henry Paridaens, superviseur des analyses PCR pour le Covid-19.